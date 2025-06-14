Матч «Бавария» — «Окленд» 15 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Интересно, что «Бавария» выступит на клубном чемпионате мира лишь в третий раз, а «Окленд» как почти безальтернативный представитель Океании — завсегдатай этих турниров во всех форматах: это уже 12-е выступление для новозеландцев. Ни один турнир не обернулся для «Окленда» позором: клуб ни разу не проигрывал со счетом крупнее 0:3 и даже обыгрывал в разные годы представителей Алжира, ДР Конго и ОАЭ. Лучший результат «Окленда»: 5-е место в 2009 году (из 7 участников). «Бавария» оба своих клубных ЧМ выиграла (2013, 2020).