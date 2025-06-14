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Матч «Бавария» — «Окленд» 15 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 15 мая, состоится первый матч в группе С на клубном чемпионате мира по футболу между немецкой «Баварией» и новозеландским «Оклендом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 19:00 мск и пройдет на арене «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати. Главный арбитр встречи — Исса Си (Сенегал). Игру «Бавария» — «Окленд» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

О попадании «Баварии» на клубный чемпионат мира ФИФА нового формата известно уже полтора года. Гегемон немецкого футбола включен в число участников как лучшая команда в рейтинге коэффициентов УЕФА за четыре года из доступных (на декабрь 2023-го). Тогда же было определено, что в США приедет «Окленд Сити». На турнире должны быть клубы из всех мировых футбольных конфедераций, и слабейшую из них — Океанию — представит практически бессменный победитель Лиги чемпионов ОФК из Новой Зеландии.

Команды попали в группу С, где кроме них также сыграют аргентинский клуб «Бока Хуниорс» и португальская «Бенфика». Лучшие две команды квартета выйдут в ⅛ финала, где их соперниками станут клубы из группы D. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.

«Баварию» считают одним из вероятных претендентов на победу в турнире, в то время как «Окленд», по-видимому, самый слабый клуб из всех 32 участников, поэтому матч должен получиться встречей Давида и Голиафа, но с совсем не библейским исходом. Главная задача «Окленда» — постараться пропустить поменьше голов от Харри Кейна и компании. Возможности проявить себя в атаке аутсайдеру группы и всего турнира вряд ли представятся.

Интересно, что «Бавария» выступит на клубном чемпионате мира лишь в третий раз, а «Окленд» как почти безальтернативный представитель Океании — завсегдатай этих турниров во всех форматах: это уже 12-е выступление для новозеландцев. Ни один турнир не обернулся для «Окленда» позором: клуб ни разу не проигрывал со счетом крупнее 0:3 и даже обыгрывал в разные годы представителей Алжира, ДР Конго и ОАЭ. Лучший результат «Окленда»: 5-е место в 2009 году (из 7 участников). «Бавария» оба своих клубных ЧМ выиграла (2013, 2020).

У букмекеров нет никаких сомнений в победе «Баварии». Ставки на это событие принимаются с мизерным коэффициентом 1,01. В случае сенсации те, кто поставит на то, что клуб из Новой Зеландии не проиграет (двойной шанс «Окленда»), увеличат ставку ровно в 23 раза. От игры ждут очень большого числа голов. Коэффициент на тотал больше 4,5 составляет 1,66. Самый вероятный точный счет: 4:0 в пользу «Баварии» (коэффициент 5,40).