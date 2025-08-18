СМИ: ФИФА расширит формат клубного ЧМ и сократит матчи сборных

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года стал 21-м розыгрышем турнира, а также первым в новом формате. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира ФИФА состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Японии между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес. После четырехлетнего перерыва, турнир был переименован в Клубный кубок мира ФИФА и снова стал проводиться с 2005 года.