Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.17
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.05
П2
2.97
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.35
П2
3.35
Футбол. Испания
22:00
Эльче
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.36
П2
2.25
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

СМИ: ФИФА расширит формат клубного ЧМ и сократит матчи сборных

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменить формат клубного чемпионата мира. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, ФИФА не исключает, что с 2029 года турнир будет проводиться раз в два года, а число его участников может вырасти с 32 до 48 команд. Чтобы не перегружать международный календарь, планируется отменить июньские матчи сборных, что потребует от УЕФА корректировки календаря Лиги наций.

Также рассматривается возможность снятия ограничения на количество команд от одной страны на клубном чемпионате мира (сейчас — не более двух).

В 2025 году клубный чемпионат мира с участием 32 команд из шести футбольных конфедераций состоялся в США. В финале соревнований «Челси» обыграл «ПСЖ» со счетом 3:0.

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года стал 21-м розыгрышем турнира, а также первым в новом формате. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира ФИФА состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Японии между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес. После четырехлетнего перерыва, турнир был переименован в Клубный кубок мира ФИФА и снова стал проводиться с 2005 года.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше