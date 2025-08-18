СМИ: ФИФА расширит формат клубного ЧМ и сократит матчи сборных

По данным источника, ФИФА не исключает, что с 2029 года турнир будет проводиться раз в два года, а число его участников может вырасти с 32 до 48 команд. Чтобы не перегружать международный календарь, планируется отменить июньские матчи сборных, что потребует от УЕФА корректировки календаря Лиги наций.
Также рассматривается возможность снятия ограничения на количество команд от одной страны на клубном чемпионате мира (сейчас — не более двух).
В 2025 году клубный чемпионат мира с участием 32 команд из шести футбольных конфедераций состоялся в США. В финале соревнований «Челси» обыграл «ПСЖ» со счетом 3:0.
Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года стал 21-м розыгрышем турнира, а также первым в новом формате. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира ФИФА состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Японии между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес. После четырехлетнего перерыва, турнир был переименован в Клубный кубок мира ФИФА и снова стал проводиться с 2005 года.