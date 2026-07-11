Дибала останется в «Роме». Стороны согласовали новый контракт

Пауло Дибала продолжит выступления за «Рому». Как сообщает Corriere dello Sport, аргентинский футболист подпишет новый контракт с римским клубом, что положит конец обсуждениям его дальнейшей карьеры.
Предыдущее соглашение игрока истекло, в связи с чем он временно находился в статусе свободного агента. Новый договор будет подписан на один сезон и не включает опцию продления.
Отмечается, что Дибала рассчитывал на более длительный контракт, однако стороны пришли к компромиссу. Ключевым фактором стало изменение финансовых условий: аргентинец будет получать около 3 млн евро «чистыми» в год без учета бонусов.
На 31-летнего футболиста претендовал «Бока Хуниорс», стремившийся вернуть его в Аргентину. По данным источника, бывший партнер Дибалы по сборной Леандро Паредес также пытался убедить его согласиться на переезд, однако сам игрок изначально отдавал приоритет продолжению карьеры в Риме.
В «Роме» рассчитывают, что Дибала останется одним из лидеров команды. После восстановления от травмы в концовке прошлого сезона аргентинец быстро набрал форму: в трех первых матчах после возвращения в стартовый состав он отдал четыре голевые передачи и помог римлянам финишировать на третьем месте в Серии А и завоевать путевку в Лигу чемпионов.