Дибала останется в «Роме». Стороны согласовали новый контракт

В «Роме» рассчитывают, что Дибала останется одним из лидеров команды. После восстановления от травмы в концовке прошлого сезона аргентинец быстро набрал форму: в трех первых матчах после возвращения в стартовый состав он отдал четыре голевые передачи и помог римлянам финишировать на третьем месте в Серии А и завоевать путевку в Лигу чемпионов.