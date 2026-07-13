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«Фенербахче» купит воспитанника «Ман Юнайтед» за рекордную сумму

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд продолжит карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Eurasia Sport Images/Getty Images

По информации источника, 24-летний англичанин обойдется стамбульскому клубу в 45 млн евро и станет самым дорогим трансфером в его истории.

Гринвуд подпишет с «Фенербахче» контракт на четыре сезона — до лета 2030 года. Его зарплата в Турции составит восемь миллионов евро, еще два миллиона будут предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что Гринвуд договорился об условиях контракта с мадридским «Атлетико», однако в итоге выбрал «Фенербахче» из-за более выгодного предложения по зарплате.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он провел за манкунианцев 129 матчей, в которых забил 35 мячей и отдал 12 голевых передач.

Летом 2024 года «Манчестер Юнайтед» продал Гринвуда в «Марсель» за 26 млн евро. За два сезона он провел за французский клуб 81 матч, забил 48 мячей и отдал 17 голевых передач.

По условиям сделки, заключенной между «Марселем» и «Манчестер Юнайтед», 35% от суммы трансфера (15,75 млн евро) получит английский клуб.