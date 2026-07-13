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Тилеманс перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 41 млн евро

«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе полузащитника «Астон Виллы» и сборной Бельгии Юри Тилеманса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, манкунианцы активировали опцию выкупа 29-летнего бельгийца за 41 млн евро. Это произошло спустя несколько дней после того, как клуб отказался от трансфера бразильского полузащитника «Аталанты» Эдерсона за 45 млн евро после результатов его медицинского обследования.

Тилеманс перешел в «Астон Виллу» летом 2023 года из «Лестера» на правах свободного агента. За три года он провел за клуб из Бирмингема 134 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 25 голевых передач.

На ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике Тилеманс был капитаном сборной Бельгии. Он провел на турнире пять матчей, в которых забил два гола — оба в ворота сборной Сенегала (3:2, д.в.) в 1/16 финала.

Сборная Бельгии дошла до ¼ финала ЧМ-2026, где уступила сборной Испании (1:2). Тилеманс не принимал участие в этой встрече из-за травмы, полученной во время предматчевой разминки.

«Манчестер Юнайтед» откроет новый сезон АПЛ 22 августа выездным матчем против «Халл Сити».