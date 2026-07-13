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Живущий в США Мовсисян сравнил силу РПЛ и МЛС

Бывший нападающий московского «Спартака», «Краснодара» и сборной Армении Юра Мовсисян сравнил уровень Российской Премьер-лиги и МЛС.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Ты поиграл в MLS и РПЛ. Какая лига сильнее? Ты вообще следишь за РПЛ?

— Да, я все смотрю. Все игры «Спартака», «Краснодара». Вот прямо сейчас эти лиги на равных. Но когда я играл в России, тогда вообще без шансов для MLS, — заявил Мовсисян в интервью для YouTube программы FONtour.

Юра Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013-го по 2016 год. На его счету 66 матчей за красно-белых, в которых он забил 27 мячей и сделал 12 голевых передач. За время своей карьеры в России Юра Мовсисян записал на свой счет 50 забитых мячей в 117 проведенных встречах.

Свою профессиональную карьеру в США нападающий начинал после выбора на драфте 2006 года. Впоследствии Мовсисян помог американскому клубу «Реал Солт-Лейк» выиграть MLS Cup в 2009 году. Нападающий закончил карьеру в 2018 году в американском «Чикаго Файр».

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