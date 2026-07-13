Экс-игрок «Краснодара» стал одноклубником Миранчука в «Атланте»

Хуниор Алонсо перешел в «Атланту Юнайтед», за которую играет российский полузащитник Алексей Миранчук, на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был бразильский «Атлетико Минейро». Соглашение «“Атланты” с 33‑летним парагвайцем рассчитано до конца сезона‑2028/29.
За «Краснодар» Алонсо выступал с 2022-го по 2024 год. Он провел за «быков» 54 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
На проходящем чемпионате мира‑2026 защитник принял участие в пяти матчах. Команда Парагвая в ⅛ финала турнира уступила французам со счетом 0:1.
В текущем сезоне регулярного чемпионата МЛС «Атланта» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 11 очками. Одним из лидеров «Атланты» является другой футболист сборной Парагвая — атакующий полузащитник Мигель Альмирон.
30-летний Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из итальянской «Аталанты». В составе американского клуба футболист провел 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал девять результативных передач. Соглашение Миранчука с клубом из МЛС рассчитано до конца декабря 2027 года.