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Сперцян после дебюта с голом за «Аль-Ахли»: Начало положено

11 июля Сперцян впервые вышел на поле в футболке нового клуба.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Бывший капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свой дебютный матч в составе саудовского «Аль-Ахли».

11 июля Сперцян впервые вышел на поле в футболке нового клуба. В товарищеском матче против австрийского «Пинцгау Зальфельден» «Аль-Ахли» одержал крупную победу со счетом 8:0, а армянский полузащитник отметился забитым мячом.

«В субботу прошел первый товарищеский матч за “Аль-Ахли”. Удалось отметиться голом. Начало положено», — написал Сперцян в своем телеграм-канале.

Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара», где прошел путь от академии до капитана основной команды. В составе клуба стал одним из лидеров, помог впервые выиграть чемпионат России в сезоне-2025/26 и неоднократно признавался лучшим игроком команды. Летом 2026 года перешел в саудовский «Аль-Ахли», где начал новый этап карьеры. За сборную Армении выступает с 2021 года и является одним из ее ключевых футболистов.

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