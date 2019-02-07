Комментатор рассказал о контратаке, изобразив звук мотора

Комментатор аргентинского телеканала TyC Sports Эмилиано Лентини применил необычный прием, рассказывая о прорыве венесуэльского игрока в матче с Бразилией на молодежном Кубке Америки.



Увидев, как Ян Уртадо убегает с мячом со своей половины поля, комментатор изобразил звук мотора. Оригинальная идея!