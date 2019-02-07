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13:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Комментатор рассказал о контратаке, изобразив звук мотора

А что, так можно было?

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Комментатор аргентинского телеканала TyC Sports Эмилиано Лентини применил необычный прием, рассказывая о прорыве венесуэльского игрока в матче с Бразилией на молодежном Кубке Америки.

Увидев, как Ян Уртадо убегает с мячом со своей половины поля, комментатор изобразил звук мотора. Оригинальная идея!

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик с таким озвучиванием забега Уртадо, стал популярным в интернете и набрал больше миллиона просмотров.

18-летний Уртадо сделал дубль в матче, Венесуэла победила Бразилию 2:0.

Андрей Санталов

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