Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол спустя 9 лет (фото)
Ларисса Рикельме снова нас радует.
Ларисса Рикельме снова нас радует.
На проходящем Кубке Америки в Бразилии на большинстве матчей полупустые трибуны — но на играх Парагвая стоит
В 2010-м на чемпионате мира в ЮАР весь мир узнал о парагвайской модели, любящей ходить на матчи в откровенном наряде. Испанская Marca назвала Лариссу девушкой турнира, после ЧМ Рикельме стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в Южной Америке.
После такого успеха Ларисса пропала из футбола на 9 лет. Она продолжала заниматься модельным бизнесом, вышла замуж за парагвайского футболиста Хонатана Фаббро, но на матчах сборной не появлялась. До Кубка Америки-2019.
Сейчас 34-летняя Ларисса одевается несколько скромнее.
В отличие от Рикельме сборной Парагвая особо нечем похвастаться на турнире, но ничья с Аргентиной позволила команде выйти в
Андрей Санталов