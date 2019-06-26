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21:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол спустя 9 лет (фото)

Ларисса Рикельме снова нас радует.

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На проходящем Кубке Америки в Бразилии на большинстве матчей полупустые трибуны — но на играх Парагвая стоит все-таки обращать внимание и на них. Главная причина — возвращение знаменитой болельщицы Лариссы Рикельме.

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В 2010-м на чемпионате мира в ЮАР весь мир узнал о парагвайской модели, любящей ходить на матчи в откровенном наряде. Испанская Marca назвала Лариссу девушкой турнира, после ЧМ Рикельме стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в Южной Америке.

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После такого успеха Ларисса пропала из футбола на 9 лет. Она продолжала заниматься модельным бизнесом, вышла замуж за парагвайского футболиста Хонатана Фаббро, но на матчах сборной не появлялась. До Кубка Америки-2019.

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Сейчас 34-летняя Ларисса одевается несколько скромнее.

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В отличие от Рикельме сборной Парагвая особо нечем похвастаться на турнире, но ничья с Аргентиной позволила команде выйти в плей-офф даже с 2 очками в 3 матчах.

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Андрей Санталов

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