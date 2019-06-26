Трампу не нравится, что футболистка сборной США не поет гимн
Он следит за женским футболом.
Он следит за женским футболом.
Президент США Дональд Трамп посетовал на действия полузащитника сборной Меган Рапино.
Американка ранее садилась на одно колено во время гимна в знак несогласия с политикой Трампа. После того, как Федерация футбола США, запретила сидеть во время The
Трамп рассказал сайту The Hill, что не считает такое поведение приемлемым.
Ранее президент США конфликтовал с игроками НФЛ, заявляя, что те, кто выражает протест во время гимна, должны покинуть страну.
Рапино сделала дубль в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией и вывела команду в четвертьфинал.
Андрей Санталов