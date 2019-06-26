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16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Трампу не нравится, что футболистка сборной США не поет гимн

Он следит за женским футболом.

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Президент США Дональд Трамп посетовал на действия полузащитника сборной Меган Рапино.

Американка ранее садилась на одно колено во время гимна в знак несогласия с политикой Трампа. После того, как Федерация футбола США, запретила сидеть во время The Star-Spangled Banner, Рапино выражает протест молчанием и тем, что не прикладывает руку к сердцу.

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Трамп рассказал сайту The Hill, что не считает такое поведение приемлемым.

Ранее президент США конфликтовал с игроками НФЛ, заявляя, что те, кто выражает протест во время гимна, должны покинуть страну.

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Рапино сделала дубль в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией и вывела команду в четвертьфинал.

Андрей Санталов

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