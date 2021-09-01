Какой будет первая игра Карпина в сборной? Анонс матча Россия — Хорватия

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 1.09.2021, 21:45 Россия - Хорватия -

Российская сборная начинает новый этап в своей истории, сегодня она проведет первый матч по руководством Карпина. На Евро при Черчесове не было ни игры, ни результата — явный регресс по сравнению с домашним чемпионатом мира. Карпин обещает играть в дерзкий футбол, никого не бояться, осталось теперь посмотреть, как это будет выглядеть. В сборной теперь много новых лиц, вызваны Захарян и Тюкавин из «Динамо», могут дебютировать Дюпин и Самошников из «Рубина». На позиции вратаря сейчас вообще высокая конкуренция, могут выйти и Гильерме, и Максименко… Что интересно, решать будет тренер по голкиперам Кафанов, а не Карпин.

Сборная Хорватии уже год, как пытается обновить состав. Ушел Ракитич, давно не играют за страну Манджукич, Чорлука, Вида и вратарь Субашич. Команда Далича была достаточно возрастной на Евро, теперь новым лидерам надо проявлять себя. Тем более сегодня у хорватов не будет Модрича — шанс показать себя есть у Влашича, прекрасно знакомого с российскими игроками. У тренера Хорватии сложная задача: надо и перестроить игру без Модрича, и решить проблему с позиционной атакой (на Евро в такой игре хорваты выглядели неважно). А еще подстроиться под новую игру сборной России, где теперь не будет постоянных забросов на высокого нападающего.

Да, Карпин не вызвал на эти матчи ни Дзюбу, ни Соболева, оба форварда провалили старт сезона. В идеале он мог попробовать связку Смолов — Жемалетдинов из «Локомотива», но Рифат дисквалифицирован на одну игру. В любом случае придется придумывать новые сочетания, но, учитывая статус соперника, с оглядкой на результат. У Хорватии тоже проблема с атакой. Далич не вызвал Ребича из «Милана» (тот критиковал тренера на Евро), Петковича из загребского «Динамо». Остается нападающий «Хоффенхайма» Крамарич. 30-летний форвард забил 20 голов в бундеслиге, но на чемпионате Европы «промолчал».

Это важнейший матч для обеих сборных. В достаточно ровной группе и Россия, и Хорватия уже проиграли по одному матчу, сейчас у них по 6 очков. Тренер Далич подсчитал, что для первого места надо набрать 20 или 21 очко, то есть в следующих 7 играх нужно взять 14−15 очков. Ничья, скорее всего, несильно расстроит обе команды, а вот поражение серьезно снизит шансы на выход из группы. В своем первом матче Карпин все-таки может проявить осторожность, хотя 20 тысяч болельщиков в «Лужниках» будут требовать бежать в атаку. Нападение у России, и Хорватии — не самая сильная линия, так что голевой феерии мы тут вряд ли дождемся. БК Winline на тотал меньше 2,5 голов предлагает коэффициент 1,71.