12 стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Как сообщает телеканал Sky Sports, призыв связан с ситуацией в Секторе Газа. По информации источника, призыв отстранить сборную Израиля от международных соревнований поддержали 12 федераций, в число которых вошли федерации Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

В октябре 2023 года матчи сборной Израиля в отборочном турнире Евро-2024 были перенесены на другие даты и прошли на нейтральном поле. По итогам отборочного турнира израильтяне завоевали право сыграть в плей-офф за выход на турнир. В полуфинале пути B сборная Израиля 21 марта сыграет с командой Исландии. В случае прохода в финал плей-офф израильской сборной предстоит сыграть с победителем матча Украина — Босния и Герцеговина.