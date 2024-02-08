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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

12 стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

С таким обращением в Международную федерацию футбола обратились футбольные федерации стран Ближнего Востока.

Израиль
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Источник: Reuters

Как сообщает телеканал Sky Sports, призыв связан с ситуацией в Секторе Газа. По информации источника, призыв отстранить сборную Израиля от международных соревнований поддержали 12 федераций, в число которых вошли федерации Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Генеральный директор Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн заявил Sky News, что надеется на невмешательство ФИФА в политику.

В октябре 2023 года матчи сборной Израиля в отборочном турнире Евро-2024 были перенесены на другие даты и прошли на нейтральном поле. По итогам отборочного турнира израильтяне завоевали право сыграть в плей-офф за выход на турнир. В полуфинале пути B сборная Израиля 21 марта сыграет с командой Исландии. В случае прохода в финал плей-офф израильской сборной предстоит сыграть с победителем матча Украина — Босния и Герцеговина.

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12 стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля
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