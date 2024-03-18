СМИ: Промес может остаться в тюрьме ОАЭ на несколько лет

Как сообщает нидерландское издание De Telegraaf, игрок «Спартака» Квинси Промес может остаться в тюрьме в Объединенных Арабских Эмиратах на несколько лет.

По данным источника, футболист может задержаться, так как его процесс по экстрадиции в Нидерланды может затянуться. Нидерландский форвард находится в общей камере вместе с несколькими другими заключенными. Также, по данным источника, в заключении Промес питается рисом и курицей.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.