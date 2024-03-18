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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Промес может остаться в тюрьме ОАЭ на несколько лет

В настоящий момент футболист содержится в тюремном комплексе полицейского участка Дубая.

СпартакТоварищеские матчи: календарьТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает нидерландское издание De Telegraaf, игрок «Спартака» Квинси Промес может остаться в тюрьме в Объединенных Арабских Эмиратах на несколько лет.

По данным источника, футболист может задержаться, так как его процесс по экстрадиции в Нидерланды может затянуться. Нидерландский форвард находится в общей камере вместе с несколькими другими заключенными. Также, по данным источника, в заключении Промес питается рисом и курицей.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого нидерландский футболист выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год и помог ему выиграть первый с 2001 года чемпионский титул. Промес провел за «Спартак» 235 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 59 результативных передач. Он является самым результативным легионером в истории РПЛ. Контракт Квинси Промеса со «Спартаком» истекает в конце сезона-2023/24.

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