У экс-тренера ЦСКА в Париже украли портфель с бриллиантами

Инцидент произошел в четверг, 25 июля. 71-летний бразилец вызвал такси, погрузил вещи в багажник и сел в салон. В этот момент к автомобилю подбежал неизвестный и начал кричать на водителя, после чего открыл багажник, вытащил оттуда портфель и убежал в неизвестном направлении.

Отмечается, что в портфеле Зико находились часы Rolex, бриллианты, ювелирные украшения и крупная сумма наличных. Общая стоимость всего содержимого оценивается в 540 тыс. евро. Правоохранительные органы Парижа начали расследование.

Это не первый случай ограбления во французской столице на этой неделе. Ранее сообщалось, что от действий грабителей пострадали австралийские велосипедисты и аргентинский футболист Тьяго Альмада.

Зико считается одним из выдающихся в истории бразильского футбола. Большую часть своей карьеры он провел на родине во «Фламенго», а также провел несколько сезонов в Италии и Японии. Игровую карьеру Зико завершил в 1994 году.

В России бразилец известен по работе в московском ЦСКА, где в период с января по сентябрь 2009 года он занимал должность главного тренера. Под его руководством армейцы провели 35 матчей, в которых одержали 20 побед, потерпели 10 поражений и пять раз сыграли вничью. Последние годы Зико работает в Японии, где занимает роль советника местного клуба «Касима Антлерс».