Али Алиев сменил Черчесова в сборной Казахстана

Сборная Казахстана неудачно выступила в Лиге наций. Команда заняла последнее место в группе со сборными Норвегии, Австрии и Словении в лиге B. В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана будет выступать в лиге C. Сборная Казахстана под руководством Черчесова не забила ни разу в шести матчах — одна ничья и пять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 0:15,