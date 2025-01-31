Али Алиев сменил Черчесова в сборной Казахстана

Как сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола (КФФ), Али Алиев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана.
Али Алиев ранее возглавлял в Казахстане «Кызыл-жар», «Женис» и карагандинский «Шахтер». В 2019 году Алиев вывел «Кызыл-жар» из Петропавловска в элитный дивизион чемпионата Казахстана, а в 2023 году привел команду к высокому 5-му месту в национальном первенстве.
Во время карьеры футболиста выступал на позиции полузащитника за «Кайрат», «Иртыш», «Тобол», «Восток», «Ордабасы» и «Кызыл-жар», а также турецкие «Кайсери Эрджиесспор», «Карталспор» и «Диярбакырспор». В его активе 2 матча за сборную Казахстана.
Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной Казахстана 27 января. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию. Также сборную Казахстана покинул его тренерский штаб. Он возглавлял национальную команду с лета 2024 года.
Сборная Казахстана неудачно выступила в Лиге наций. Команда заняла последнее место в группе со сборными Норвегии, Австрии и Словении в лиге B. В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана будет выступать в лиге C. Сборная Казахстана под руководством Черчесова не забила ни разу в шести матчах — одна ничья и пять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 0:15,
В квалификации чемпионата мира 2026 года Казахстан сыграет со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна. 22 и 25 марта казахстанцы на выезде сыграют с командами Уэльса и Лихтенштейна.