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Паоло Мальдини стал техническим директором сборной Италии

Итальянцы не смогли пробиться на ЧМ-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Новый президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго объявил о назначении бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини на пост технического директора сборной Италии.

Эта должность появилась в сборной впервые в рамках масштабной организационной реформы, призванной решить проблемы, с которыми национальная сборная Италии сталкивалась в последние годы. По словам Малаго, пост технического директора появился в сборной специально под Паоло Мальдини.

Помимо Мальдини в руководство национальной команды войдет бывший полузащитник сборной Бразилии и «Милана», а также экс-спортивный директор «ПСЖ» Леонардо. Он будет работать в должности советника.

Мальдини и Леонардо уже сотрудничали в «Милане». Они входили в руководство итальянского клуба в 2018—2019 годах, после чего Леонардо покинул команду.

В конце марта 2026 года сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине в финале европейского стыкового турнира за выход на чемпионат мира-2026. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались боснийцы — 4:1. В результате итальянцы не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира в третий раз подряд.

После неудачи главный тренер Дженнаро Гаттузо, возглавлявший сборную с июня 2025 года, был отправлен в отставку. На данный момент у национальной команды нет постоянного главного тренера, а в последних товарищеских матчах обязанности наставника исполнял Сильвио Бальдини.

Паоло Мальдини — живая легенда сборной Италии и «Милана», один из лучших защитников мира конца 90-х — начала 2000-х годов с рекордно долгой карьерой (1984−2009).