Паоло Мальдини стал техническим директором сборной Италии

В конце марта 2026 года сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине в финале европейского стыкового турнира за выход на чемпионат мира-2026. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались боснийцы — 4:1. В результате итальянцы не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира в третий раз подряд.