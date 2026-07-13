Названы стадионы в Казахстане, которые примут команды из России

Как сообщает Sport 24, Центральный стадион в Алматы и стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте могут принять на нейтральной территории сборную и клубы из России в случае их возвращения на международные соревнования. Именно эти две арены в Казахстане с натуральным газоном рассматриваются в качестве приоритетных вариантов, поскольку в наибольшей степени соответствуют требованиям УЕФА для проведения международных матчей.