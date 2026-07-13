Названы стадионы в Казахстане, которые примут команды из России

Как сообщает Sport 24, Центральный стадион в Алматы и стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте могут принять на нейтральной территории сборную и клубы из России в случае их возвращения на международные соревнования. Именно эти две арены в Казахстане с натуральным газоном рассматриваются в качестве приоритетных вариантов, поскольку в наибольшей степени соответствуют требованиям УЕФА для проведения международных матчей.
Также обсуждались варианты с аренами в Астане и Актобе. Однако на данном этапе они оцениваются как менее предпочтительные из-за искусственного покрытия и отдельных инфраструктурных нюансов. Кроме того, в прошлом ряд зарубежных сборных и клубов, проводивших матчи в Казахстане, высказывали претензии к качеству искусственных полей.
В целом казахстанская сторона готова предоставить свои стадионы для проведения домашних матчей российских клубов и сборной России на нейтральной территории. При этом окончательное решение по каждой игре будет приниматься с учетом международного и внутреннего календаря — доступность арен будет зависеть от графика матчей сборной Казахстана, а также клубов, которые проводят домашние встречи на этих стадионах.
Именно поэтому при согласовании возможных матчей ключевую роль будут играть не только соответствие арен требованиям УЕФА и наличие натурального газона, но и их занятость в конкретные игровые даты.
Российские команды отстранены от участия в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций) с 2022 года. Ранее стало известно, что УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубковых турниров на сезон-2026/27.