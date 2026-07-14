Сборная России представит третий комплект формы в честь Симоняна

Jogel является официальным техническим спонсором сборной России с 2023 года и отвечает за создание игровых и тренировочных комплектов национальной команды. Действующее соглашение Jogel и РФС рассчитано до 2030 года.
«У нас несколько дат приходится на этот год — это и 70-летие победы на Олимпийских играх, и 100 лет со дня рождения Никиты Павловича. Это, можно сказать, год памяти, год важных цифр и событий, поэтому третий комплект формы было решено сделать в ретроформате. Я уже видел дизайн формы и уверен, что болельщики его оценят», — сказал Мовсесян.
Никита Симонян скончался 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни. В составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр 1956 года, а на клубном уровне четырежды выигрывал чемпионат страны и дважды Кубок СССР. Симонян является рекордсменом «Спартака» по количеству забитых мячей — 160 голов.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
В этом году команда Валерия Карпина обыграла Никарагуа (3:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидад и Тобаго (3:0), сыграла вничью с Мали (0:0) и проиграла Египту (0:1). Ближайшие матчи национальная команда проведет в сентябре.