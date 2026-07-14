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Сборная России представит третий комплект формы в честь Симоняна

Основатель компании Jogel Артур Мовсесян рассказал, что третий комплект формы сборной России будет посвящен легенде отечественного футбола Никите Симоняну. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Jogel является официальным техническим спонсором сборной России с 2023 года и отвечает за создание игровых и тренировочных комплектов национальной команды. Действующее соглашение Jogel и РФС рассчитано до 2030 года.

«У нас несколько дат приходится на этот год — это и 70-летие победы на Олимпийских играх, и 100 лет со дня рождения Никиты Павловича. Это, можно сказать, год памяти, год важных цифр и событий, поэтому третий комплект формы было решено сделать в ретроформате. Я уже видел дизайн формы и уверен, что болельщики его оценят», — сказал Мовсесян.

Никита Симонян скончался 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни. В составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр 1956 года, а на клубном уровне четырежды выигрывал чемпионат страны и дважды Кубок СССР. Симонян является рекордсменом «Спартака» по количеству забитых мячей — 160 голов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

В этом году команда Валерия Карпина обыграла Никарагуа (3:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидад и Тобаго (3:0), сыграла вничью с Мали (0:0) и проиграла Египту (0:1). Ближайшие матчи национальная команда проведет в сентябре.

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