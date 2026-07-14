Сборная России представит третий комплект формы в честь Симоняна

«У нас несколько дат приходится на этот год — это и 70-летие победы на Олимпийских играх, и 100 лет со дня рождения Никиты Павловича. Это, можно сказать, год памяти, год важных цифр и событий, поэтому третий комплект формы было решено сделать в ретроформате. Я уже видел дизайн формы и уверен, что болельщики его оценят», — сказал Мовсесян.