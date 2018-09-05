Новичок сборной Франции спел песню. Не впечатлился только Канте
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди выложил видео, как новичок сборной Франции Бенжамен Лекомт (вратарь «Монпелье») спел песню инициации.
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди выложил видео, как новичок сборной Франции Бенжамен Лекомт (вратарь «Монпелье») спел песню инициации.
Интересно, что во время исполнения песни все игроки сборной поддерживали голкипера и радовались песне кроме опорника Нголо Канте — его реакцию стоит увидеть.
О самом Канте в сборной Франции есть отдельная песня, ее сочинили после чемпионата мира.
В песне, которая поется на мотив «Les Champs Elysees» Джо Дассена, звучат такие слова:
О, Нголо Канте, о Нголо Канте,
Он маленького роста, он всем нравится,
Он тот, кто остановил Лео Месси,
Но мы все знаем, что он жульничает в картах,
Нголо Канте!