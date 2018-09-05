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17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Новичок сборной Франции спел песню. Не впечатлился только Канте

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди выложил видео, как новичок сборной Франции Бенжамен Лекомт (вратарь «Монпелье») спел песню инициации.

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Источник: РИА "Новости"

Интересно, что во время исполнения песни все игроки сборной поддерживали голкипера и радовались песне кроме опорника Нголо Канте — его реакцию стоит увидеть.

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О самом Канте в сборной Франции есть отдельная песня, ее сочинили после чемпионата мира.

В песне, которая поется на мотив «Les Champs Elysees» Джо Дассена, звучат такие слова:

О, Нголо Канте, о Нголо Канте,
Он маленького роста, он всем нравится,
Он тот, кто остановил Лео Месси,
Но мы все знаем, что он жульничает в картах,
Нголо Канте!

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