Новичок сборной Франции спел песню. Не впечатлился только Канте

О самом Канте в сборной Франции есть отдельная песня, ее сочинили после чемпионата мира.



В песне, которая поется на мотив «Les Champs Elysees» Джо Дассена, звучат такие слова:



О, Нголо Канте, о Нголо Канте,

Он маленького роста, он всем нравится,

Он тот, кто остановил Лео Месси,

Но мы все знаем, что он жульничает в картах,

Нголо Канте!