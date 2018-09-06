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11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Инсинье «напугал» Балотелли

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье разыграл форварда «Ниццы» Марио Балотелли.

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Оба игрока были вызваны в сборную Италии на матчи с Польшей и Португалией. В отеле, где живут итальянские футболисты, Инсинье подшутил над Балотелли: спрятался в номере за занавеской, а потом неожиданно раскрылся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Балотелли забил в прошлом сезоне 18 голов в 28 матчах в Лиге 1. Этим летом он хотел перейти в «Марсель», но трансфер сорвался.

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