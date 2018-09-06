Инсинье «напугал» Балотелли
Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье разыграл форварда «Ниццы» Марио Балотелли.
Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье разыграл форварда «Ниццы» Марио Балотелли.
Оба игрока были вызваны в сборную Италии на матчи с Польшей и Португалией. В отеле, где живут итальянские футболисты, Инсинье подшутил над Балотелли: спрятался в номере за занавеской, а потом неожиданно раскрылся.
Балотелли забил в прошлом сезоне 18 голов в 28 матчах в Лиге 1. Этим летом он хотел перейти в «Марсель», но трансфер сорвался.