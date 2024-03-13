Врач ЦСКА — о Дивееве: Осмотр не выявил значимых повреждений

ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России, обыграв «Ростов» со счетом 2:0. На 59-й минуте был заменен защитник армейцев и сборной России Игорь Дивеев. Уходя с поля, футболист заметно прихрамывал на правую ногу. Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал состояние футболиста.

«Игорь Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений. В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Игорь Дивеев вошел в заявку сборной России на матчи с командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).