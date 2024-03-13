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14:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Врач ЦСКА — о Дивееве: Осмотр не выявил значимых повреждений

12 марта центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил повреждение в матче Кубка России с «Ростовом».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России, обыграв «Ростов» со счетом 2:0. На 59-й минуте был заменен защитник армейцев и сборной России Игорь Дивеев. Уходя с поля, футболист заметно прихрамывал на правую ногу. Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал состояние футболиста.

«Игорь Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений. В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Игорь Дивеев вошел в заявку сборной России на матчи с командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).

Игра с «Ростовом» стала для 24-летнего защитника всего третьей в нынешнем сезоне — с июля 2023 года Дивеев восстанавливался после травмы голеностопа,

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