ЦСКА предложил теннисисту Медведеву «начать все сначала»

На прошлой неделе 28-летний теннисист в интервью телеканалу Eurosport рассказал, что раньше болел за «армейцев», но из-за того, что они редко играли в Лиге чемпионов, начать болеть за «Баварию».

«В детстве я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов. А когда играли, то часто терпели поражение. Поэтому мне нужна была команда в Европе, которую я мог бы поддерживать. Тогда я вспомнил, что мне очень нравилась “Бавария”, и решил, что это моя команда. Именно так я ее выбрал. С тех пор “Бавария” стала для меня особенной», — сказал Медведев.

Минувшим вечером ЦСКА отреагировал на это высказывание, опубликовав в клубных соцсетях скриншот этого фрагмента интервью с сообщением: «А сейчас мы вообще не проигрываем в Лиге чемпионов! Может, попробуем начать все сначала?».

Последний раз ЦСКА выступал в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19. Тогда армейцы стали авторами уникального достижения — заняли последнее место в группе, дважды обыграв при этом мадридский «Реал». Это был первый случай в истории турнира, когда последняя команда группы дважды обыграла первую.