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12:58 (мск), источник: Sportmail.ru

В ФНЛ игрок забил с центра поля (видео)

Красота!

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Источник: РИА "Новости"

Эти выходные подарили футбольным болельщикам много красивых голов — и один из них был забит в матче ФНЛ «Армавир» — «Нефтехимик».

Играя в гостях, нижнекамцы открыли счет в матче после удара Дениса Макарова со своей половины поля. 21-летний полузащитник «Нефтехимика» перехватил мяч, оценил позицию вратаря Константина Руденка и расчетливо перебросил его.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «Нефтехимик» отличился еще раз и в итоге победил со счетом 2:0.

После 3 туров нижнекамцы идут на 6-м месте в ФНЛ, «Армавир» занимает 13-е место.

Андрей Санталов

Нефтехимик
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