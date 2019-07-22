В ФНЛ игрок забил с центра поля (видео)
Красота!
Красота!
Эти выходные подарили футбольным болельщикам много красивых голов — и один из них был забит в матче ФНЛ «Армавир» — «Нефтехимик».
Играя в гостях, нижнекамцы открыли счет в матче после удара Дениса Макарова со своей половины поля. 21-летний полузащитник «Нефтехимика» перехватил мяч, оценил позицию вратаря Константина Руденка и расчетливо перебросил его.
Во втором тайме «Нефтехимик» отличился еще раз и в итоге победил со счетом 2:0.
После 3 туров нижнекамцы идут на 6-м месте в ФНЛ, «Армавир» занимает 13-е место.
Андрей Санталов