Полиция задержала судью, работавшего на решающем матче «Торпедо»

В этом матче Головко дважды принял решение не назначать пенальти в ворота «Торпедо». ЭСК РФС признала правоту арбитра в одном из эпизодов, но по второму комиссия пришла к выводу, что арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар. Кроме того, во втором тайме Головко удалил с поля полузащитника «КАМАЗа» Илью Жигулева.