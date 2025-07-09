Полиция задержала судью, работавшего на решающем матче «Торпедо»

Головко подозревается в предвзятом судействе в матче заключительного 34-го тура Первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1). Для прямого выхода в РПЛ со второго места «автозаводцам» достаточно было не проиграть в этой встрече.
В этом матче Головко дважды принял решение не назначать пенальти в ворота «Торпедо». ЭСК РФС признала правоту арбитра в одном из эпизодов, но по второму комиссия пришла к выводу, что арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар. Кроме того, во втором тайме Головко удалил с поля полузащитника «КАМАЗа» Илью Жигулева.
Таким образом, Головко подозревают в предвзятом судействе в пользу «Торпедо». Ему грозит до семи лет лишения свободы по ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
Головко провел второй сезон в качестве арбитра Первой лиги. В минувшем сезоне 33-летний рефери отсудил 13 матчей, в которых показал 36 желтых и 3 красных карточки.
Если будет доказано, что матч «Торпедо» — «КАМАЗ» имел договорной характер, московскому клубу могут грозить штраф в размере до 50 млн рублей, снятие до 15 очков, лишение завоеванных наград и исключение из числа участников РПЛ. Решение по делу «Торпедо» должно быть вынесено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которое состоится в четверг, 10 июля.
19 июня стало известно, что президента «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова задержали по подозрению в попытке дачи взятки судье за принятие решения в пользу команды. Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ «Дача взятки», по которому им может грозить до 15 лет тюремного заключения.
После задержания руководителей «Торпедо» клуб опубликовал заявление, в котором заверил, что клуб продолжает работать в штатном режиме. В минувшем сезоне «автозаводцы» заняли второе место в Первой лиге и спустя два года после вылета вернулись в РПЛ.