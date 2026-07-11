«Уфа» разгромила «Ленинградец» в первом матче сезона Первой лиги

Футболисты «Уфы» одержали победу над «Ленинградцем» в матче первого тура Первой лиги. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Авторами забитых мячей стали Шамиль Исаев (19-я минута) и Артур Гилязетдинов (78). На 41-й минуте полузащитник «Ленинградца» Даниил Родин отправил мяч в собственные ворота.
В первом тайме красную карточку получил нападающий гостей Матвей Першин (38).
Следующий матч «Уфа» проведет 19 июля на выезде против ивановского «Текстильщика». «Ленинградец» в этот же день в гостях встретится с ярославским «Шинником».
Футбол, Первая лига, Тур 1
11.07.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Сергей Подпалый
Голы
Уфа
Шамиль Исаев
19′
Даниил Родин
41′
Артур Гилязетдинов
78′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
69
Илья Ханенко
11
Магомед Якуев
70
Дилан Ортис
14
Илья Агапов
5
Денис Кутин
6
Заур Тарба
43
Артур Гилязетдинов
86′
17
Давид Озманов
8
Шамиль Исаев
86′
97
Артем Полесовщиков
23
Данил Ахатов
61′
79
Константин Троянов
22
Залимхан Юсупов
61′
88
Мигран Агеян
Ленинградец
96
Алексей I Кузнецов
4
Роман Кудрявцев
99
Данила Емельянов
32
Артем Кулишев
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
5
Кирилл Морозов
9
Матвей Першин
38′
19
Артур Максецов
74′
11
Дмитрий Яковлев
44
Никита Калугин
54′
2
Сергей Николаев
6
Даниил Родин
67′
10
Эльдияр Зарыпбеков
7
Артемий Укомский
66′
23
Илья Стефанович
Статистика
Уфа
Ленинградец
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
5
4
Угловые
1
6
Фолы
10
11
Офсайды
2
2
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти