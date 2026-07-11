«Енисей» начал сезон в Первой лиге с победы над «Волгой»

В составе победителей голами отметились Родион Печура и Марат Тлехугов на 25-й и 27-й минутах. Последний записал на свой счет еще и голевую передачу в эпизоде с первым забитым мячом. Единственный гол у хозяев забил Владислав Яковлев (35-я минута).