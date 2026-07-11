«Енисей» начал сезон в Первой лиге с победы над «Волгой»

В Ульяновске завершился матч первого тура футбольной Первой лиги, в котором местная «Волга» уступила красноярскому «Енисею». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей голами отметились Родион Печура и Марат Тлехугов на 25-й и 27-й минутах. Последний записал на свой счет еще и голевую передачу в эпизоде с первым забитым мячом. Единственный гол у хозяев забил Владислав Яковлев (35-я минута).
Согласно календарю соревнований, «Енисей» 19 июля проведет выездной матч против екатеринбургского «Урала». «Волга» в тот же день встретится на выезде с московским «Торпедо».
Футбол, Первая лига, Тур 1
11.07.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Сергей Ташуев
Голы
Волга
Владислав Яковлев
(Кирилл Фольмер)
35′
Енисей
Родион Печура
(Марат Тлехугов)
25′
Марат Тлехугов
(Александр Надольский)
27′
Составы команд
Волга
23
Егор Бабурин
4
Камиль Ибрагимов
5
Данил Степанов
30
Айдар Хабибуллин
9
Кирилл Фольмер
32′
14
Владислав Яковлев
45+4′
20
Константин Ковалев
84′
76
Вадим Ливаднов
99
Андрей Костин
81′
39
Кирилл Степанов
7
Андрей Никитин
63′
8
Денис Рахманов
55
Александр Саплинов
46′
28
Данил Новиков
77
Лука Багателия
63′
17
Игорь Гершун
Енисей
1
Михаил Опарин
33
Александр Масловский
81
Родион Печура
11
Астемир Хашкулов
55
Никита Богатырев
7
Андреа Чуканов
8
Александр Канаплин
21
Егор Иванов
68′
75
Андрей Окладников
9
Марат Тлехугов
45+1′
46′
17
Давид Кокоев
25
Никита Шершов
66′
22
Артем Гюрджан
18
Александр Надольский
20′
67′
77
Ростислав Огиенко
Статистика
Волга
Енисей
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
5
4
Угловые
10
2
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти