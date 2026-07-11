Роман Березовский возглавил клуб российской Первой лиги

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский назначен на пост главного тренера костромского «Спартака». Как сообщила пресс-служба клуба Первой лиги, 51-летний специалист сменил Рината Билялетдинова, который покинул команду спустя 46 дней после назначения.
В пресс-службе отметили, что Березовский продолжит выполнять функции тренера вратарей.
В период игровой карьеры голкипер выступал за «Зенит», с которым завоевал Кубок России (сезон-1998/99), московские «Торпедо» и «Динамо», а также подмосковные «Химки». За сборную Армении он провел 94 матча.
После завершения выступлений Березовский входил в тренерские штабы московского «Динамо», «Сочи», «Пюника» и национальной команды Армении. В сборной и «Сочи» он временно исполнял обязанности главного тренера.
По итогам прошлого сезона костромской «Спартак» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги.