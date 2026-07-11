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«Велес» обыграл «Нефтехимик» в первом туре Первой лиги

19 июля «Велес» примет «Челябинск».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Велес"

Московский «Велес» обыграл «Нефтехимик» в матче первого тура Первой лиги.

Встреча в Нижнекамске завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 55-й минуте забил Александр Шубин.

Во втором туре 19 июля «Велес» примет «Челябинск», а «Нефтехимик» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

«Велес» — молодой частный клуб из Домодедова (ранее базировался в Москве), основанный в 2016 году. Сейчас команда выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе российского футбола. Лучший результат — 8-е место в Первой лиге в сезоне-2020/21.

«Нефтехимик» — российский футбольный клуб из Нижнекамска, основанный в 1991 году на базе команды, которая существовала с середины 1960-х годов при Нижнекамском химическом комбинате. Домашние матчи проводит на стадионе «Нефтехимик» вместимостью 3 200 зрителей. Сейчас выступает в Первой лиге.

Нефтехимик
0:1
Первый тайм: 0:0
Велес
Футбол, Первая лига, Тур 1
11.07.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Роберт Евдокимов
Алексей Стукалов
Голы
Велес
Александр Шубин
55′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
24
Александр Кахидзе
6
Никита Печенкин
22
Иван Хомуха
5
Магомед Мусалов
19
Линар Шарифуллин
80′
7
Султан Джамилов
96
Никита Васильев
83′
85
Иван Пяткин
31
Тимур Касимов
68′
11
Сурхайхан Абдуллаев
8
Данила Сухомлинов
64′
38
Василий Алейников
9
Артем Котик
17′
64′
14
Ислам Машуков
Велес
76
Илья Купцов
17
Павел Котов
80
Михаил Рыбалко
4′
5
Артур Колосков
77
Олег Смирнов
22
Юрий Завезен
10
Муслим Бамматгереев
67′
7
Артур Мурза
9
Карим Гираев
70′
8
Захар Тарасенко
97
Александр Шубин
82′
6
Ислам Меликов
11
Кирилл Корольков
67′
40
Александр Безчаснюк
90
Владислав Галкин
67′
88
Дмитрий Садов
Статистика
Нефтехимик
Велес
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
2
Угловые
9
5
Фолы
7
9
Офсайды
1
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти