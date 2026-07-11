«Велес» обыграл «Нефтехимик» в первом туре Первой лиги

Московский «Велес» обыграл «Нефтехимик» в матче первого тура Первой лиги.
Встреча в Нижнекамске завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 55-й минуте забил Александр Шубин.
Во втором туре 19 июля «Велес» примет «Челябинск», а «Нефтехимик» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».
«Велес» — молодой частный клуб из Домодедова (ранее базировался в Москве), основанный в 2016 году. Сейчас команда выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе российского футбола. Лучший результат — 8-е место в Первой лиге в сезоне-2020/21.
«Нефтехимик» — российский футбольный клуб из Нижнекамска, основанный в 1991 году на базе команды, которая существовала с середины 1960-х годов при Нижнекамском химическом комбинате. Домашние матчи проводит на стадионе «Нефтехимик» вместимостью 3 200 зрителей. Сейчас выступает в Первой лиге.
Роберт Евдокимов
Алексей Стукалов
Александр Шубин
55′
1
Андрей Голубев
24
Александр Кахидзе
6
Никита Печенкин
22
Иван Хомуха
5
Магомед Мусалов
19
Линар Шарифуллин
80′
7
Султан Джамилов
96
Никита Васильев
83′
85
Иван Пяткин
31
Тимур Касимов
68′
11
Сурхайхан Абдуллаев
8
Данила Сухомлинов
64′
38
Василий Алейников
9
Артем Котик
17′
64′
14
Ислам Машуков
76
Илья Купцов
17
Павел Котов
80
Михаил Рыбалко
4′
5
Артур Колосков
77
Олег Смирнов
22
Юрий Завезен
10
Муслим Бамматгереев
67′
7
Артур Мурза
9
Карим Гираев
70′
8
Захар Тарасенко
97
Александр Шубин
82′
6
Ислам Меликов
11
Кирилл Корольков
67′
40
Александр Безчаснюк
90
Владислав Галкин
67′
88
Дмитрий Садов
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти