«Велес» обыграл «Нефтехимик» в первом туре Первой лиги

«Нефтехимик» — российский футбольный клуб из Нижнекамска, основанный в 1991 году на базе команды, которая существовала с середины 1960-х годов при Нижнекамском химическом комбинате. Домашние матчи проводит на стадионе «Нефтехимик» вместимостью 3 200 зрителей. Сейчас выступает в Первой лиге.