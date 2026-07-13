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Экс-гендиректору «Торпедо» дали два года колонии за подкуп судей

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов приговорен к двум годам колонии по делу о подкупе арбитров. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Кроме того, 34-летнему функционеру запрещено заниматься спортивной деятельностью на протяжении трех лет. Решение было вынесено в Симоновском районном суде Москвы.

Адвокат Сеймур Ханкишиев, представляющий интересы Скородумова, назвал приговор «чрезмерно суровым» и сообщил, что его будут обжаловать. Также он сообщил, что его подзащитный уже имеет право на условно-досрочное освобождение (УДО).

Согласно обвинительному заключению, руководство «Торпедо» в лице Скородумова и совладельца клуба Леонида Соболева создало организованную группу с целью влияния на результаты матчей в Первой лиге. Речь идет о подкупе 13 арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей — суммы вознаграждений в зависимости от значимости матча варьировались от 500 тыс. до 3 млн рублей. Целью схемы было обеспечение выхода клуба в РПЛ.

«Торпедо» вылетело из РПЛ в 2023 году и на следующий сезон заняло в Первой лиге девятое место. В сезоне-2024/25, в котором осуществлялась деятельность по подкупу арбитров, «автозаводцы» заняли второе место, отстав от «Балтики» на четыре очка. После скандала «Торпедо» было исключено из РПЛ и оштрафовано на пять миллионов рублей, после чего продолжило выступать в Первой лиге.

Ранее КДК РФС отстранил Скородумова от футбольной деятельности на 10 лет, а президента клуба Леонида Соболева — на пять.

Минувший сезон «Торпедо» завершило в Первой лиге на девятом месте. Сегодня «автозаводцы» откроют новый сезон выездным матчем против «Урала». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.