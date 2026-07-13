Вратарь «Урала» Селихов едва не забил на 94-й минуте

Встреча завершилась победой «Торпедо» со счетом 1:0. Единственный мяч на 92-й минуте забил Сергей Бородин.



Напомним, по итогам сезона-2023/24 екатеринбургский клуб покинул РПЛ, уступив «Акрону» в стыковых матчах. С тех пор команда дважды была близка к возвращению в Премьер-лигу, однако оба раза не смогла преодолеть переходные матчи: сначала уступила «Ахмату», а затем махачкалинскому «Динамо». Сейчас «Урал» проводит уже третий подряд сезон в Первой лиге, несмотря на регулярную борьбу за возвращение в РПЛ.