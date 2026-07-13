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Вратарь «Урала» Селихов едва не забил на 94-й минуте

Встреча завершилась победой «Торпедо» со счетом 1:0.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Вратарь «Урала» Александр Селихов был близок к тому, чтобы забить гол в матче первого тура Лиги PARI против московского «Торпедо».

На 94-й минуте встречи голкипер пришел в штрафную площадь соперника на розыгрыш стандартного положения. После подачи с левого фланга Селихов нанес удар головой в прыжке, однако мяч прошел в считаных сантиметрах от штанги.

Встреча завершилась победой «Торпедо» со счетом 1:0. Единственный мяч на 92-й минуте забил Сергей Бородин.

Напомним, по итогам сезона-2023/24 екатеринбургский клуб покинул РПЛ, уступив «Акрону» в стыковых матчах. С тех пор команда дважды была близка к возвращению в Премьер-лигу, однако оба раза не смогла преодолеть переходные матчи: сначала уступила «Ахмату», а затем махачкалинскому «Динамо». Сейчас «Урал» проводит уже третий подряд сезон в Первой лиге, несмотря на регулярную борьбу за возвращение в РПЛ.

Урал
0:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 1
13.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Сергей Юран
Александр Сторожук
Голы
Торпедо
Сергей Бородин
90+1′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
15
Дмитрий Тихий
24
Александр Коротков
10
Мартин Секулич
16
Фернандо Итало
46
Артем Мамин
6
Фаниль Сунгатулин
22
Лео Кордейро
19
Хорен Байрамян
70′
37
Виталий Бондарев
97
Илья Ишков
81′
18
Никита Морозов
59
Евгений Харин
70′
44
Владислав Малькевич
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
99
Глеб Шевченко
24
Артем Погосов
33
Мамаду Камара
4
Сергей Бородин
2
Никита Бозов
7
Александр Юшин
90
Боян Роганович
28′
44
Даниил Корнюшин
27
Александр Орехов
59′
5
Владимир Москвичев
17
Илья Берковский
79′
11
Руслан Апеков
79
Алексей Каштанов
46′
59′
10
Дмитрий Цыпченко
Статистика
Урал
Торпедо
Желтые карточки
0
1
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
2
3
Угловые
5
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти