Сбежавший с Украины футболист сломал ногу в матче Первой лиги

22-летний футболист вышел в стартовом составе на выездной матч 1-го тура Первой лиги против тульского «Арсенала» (1:2) и покинул поле уже на 13-й минуте.
«На 13-й минуте Александр Роспутько получил тяжелую травму — перелом ноги. Саша, мы с тобой. Восстанавливайся, мы ждем тебя на поле!» — сказано в сообщении клубной пресс-службы.
Роспутько является воспитанником академии «Шахтера». В октябре 2023 года он не вернулся в расположение команды после матча юношеской Лиги чемпионов и через некоторое время оказался в России.
В августе 2025 года Роспутько получил российское гражданство и стал игроком песчанокопской «Чайки». Он провел за команду 24 матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. По итогам сезона «Чайка» вылетела во Вторую лигу.
Перед началом сезона-2026/27 Роспутько перебрался в ивановский «Текстильщик», который по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу.
Дмитрий Гунько
Дмитрий Пятибратов
Рашид Магомедов
68′
Кирилл Гоцук
70′
Арсений Филев
45′
42
Александр Мелихов
24
Кирилл Гоцук
45
Никита Кармаев
21
Никита Раздорских
10
Илья Жигулев
14′
4
Даниил Пенчиков
35
Иван Енин
17
Игорь Горбунов
77′
14
Милош Брнович
11
Рашид Магомедов
80′
23
Тимур Мелекесцев
44
Олег Исаенко
33′
46′
77
Даниил Плотников
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
77′
9
Давид Давидян
58
Семен Фадеев
5
Андрей Евдокимов
23
Дмитрий Иванников
27
Артем Крутовских
2
Александр Гапечкин
39′
46
Никита Першин
17′
7
Абдулло Джебов
59′
91
Александр Помалюк
25
Егор Гуляев
71′
19
Максим Носков
10
Виталий Дунай
46′
9
Давид Гагуа
87
Арсений Филев
71′
78
Артем Корнеев
20
Александр Роспутько
13′
18
Иван Иванов
Главный судья
Олег Журавлев
(Россия, Подольск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти