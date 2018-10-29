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12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Газинский — журналисту «Матч ТВ»: Как результат ничейный? Мы вроде выиграли, нет?

Корреспондент «Матч ТВ» Семен Зигаев взял флэш-интервью у полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского и спросил игрока о ничьей с ЦСКА, тогда как команда Сергея Галицкого выиграла 2:1.

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Источник: РИА "Новости"

— Результат ничейный. По тому, как складывалась игра — это, скорее, успех для «Краснодара» или же все-таки потеря очков? Потому что в первом тайме до момента с голом «Краснодар», мне кажется, играл чуть лучше.

— Как ничейный? Вроде выиграли мы, нет?

Ха-ха. Ну, вот так вот!

Во время загрузки произошла ошибка.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на комичный эпизод.

«Самое крутое в этом вью, что Газинский после вопроса посмотрел на табло на всякий случай — а вдруг на самом деле ничья».

Андрей Санталов

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