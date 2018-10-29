Газинский — журналисту «Матч ТВ»: Как результат ничейный? Мы вроде выиграли, нет?
Корреспондент «Матч ТВ» Семен Зигаев взял
Корреспондент «Матч ТВ» Семен Зигаев взял
— Результат ничейный. По тому, как складывалась игра — это, скорее, успех для «Краснодара» или же
— Как ничейный? Вроде выиграли мы, нет?
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Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на комичный эпизод.
«Самое крутое в этом вью, что Газинский после вопроса посмотрел на табло на всякий случай — а вдруг на самом деле ничья».
Андрей Санталов