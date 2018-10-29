Газинский — журналисту «Матч ТВ»: Как результат ничейный? Мы вроде выиграли, нет?

— Результат ничейный. По тому, как складывалась игра — это, скорее, успех для «Краснодара» или же все-таки потеря очков? Потому что в первом тайме до момента с голом «Краснодар», мне кажется, играл чуть лучше.



— Как ничейный? Вроде выиграли мы, нет?



— Ха-ха. Ну, вот так вот!