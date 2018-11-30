«Центральный стадион, засеянный снегами, матч премьер-лиги он готов принять!». «Енисей» готовится к игре с «Ахматом» в мороз

«Енисей» провел тренировку перед матчем с «Ахматом» в 16-м туре РПЛ. Проведение завтрашней игры под вопросом, поскольку температура воздуха может опуститься до -16 градусов.



Тем не менее, команда из Красноярска провела тренировку на стадионе «Центральный».