«Центральный стадион, засеянный снегами, матч премьер-лиги он готов принять!». «Енисей» готовится к игре с «Ахматом» в мороз
Но не факт, что матч состоится.
Но не факт, что матч состоится.
«Енисей» провел тренировку перед матчем с «Ахматом» в 16-м туре РПЛ. Проведение завтрашней игры под вопросом, поскольку температура воздуха может опуститься до -16 градусов.
Тем не менее, команда из Красноярска провела тренировку на стадионе «Центральный».
«Центральный стадион, засеянный снегами, матч
Ранее РПЛ запретила переносить этот матч в манеж. Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов сообщил, что команда не будет играть при температуре -20.
Андрей Санталов