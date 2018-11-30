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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Центральный стадион, засеянный снегами, матч премьер-лиги он готов принять!». «Енисей» готовится к игре с «Ахматом» в мороз

Но не факт, что матч состоится.

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Источник: РИА "Новости"

«Енисей» провел тренировку перед матчем с «Ахматом» в 16-м туре РПЛ. Проведение завтрашней игры под вопросом, поскольку температура воздуха может опуститься до -16 градусов.

Тем не менее, команда из Красноярска провела тренировку на стадионе «Центральный».

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«Центральный стадион, засеянный снегами, матч премьер-лиги он готов принять!» — так твиттер «Енисея» показал состояние поля за день игры.

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Ранее РПЛ запретила переносить этот матч в манеж. Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов сообщил, что команда не будет играть при температуре -20.

Андрей Санталов

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