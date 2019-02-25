Футболисты ЦСКА пошутили над журналистом
Попытались убедить, что до закрытия трансферного окна клуб пополнит еще один бразилец.
Попытались убедить, что до закрытия трансферного окна клуб пополнит еще один бразилец.
Игроки ЦСКА Марио Фернандес и Родриго Бекао на сборе команды в Кампоаморе подшутили над журналистом Максимом Квятковским. Об этом сообщает Bobsoccer.ru.
В минувшую пятницу бразильцы рассказали журналисту о том, что до закрытия трансферного окна ЦСКА пополнит другой бразилец Лукас Сантос.
Вечером в тот же день Марио Фернандес позвонил Квятковскому и поинтересовался, не написал ли тот заметку о трансфере. После этого защитник сборной России сознался в розыгрыше.
Единственным усилением ЦСКА в зимнее трансферное окно стал защитник Игорь Дивеев.
Станислав Рынкевич