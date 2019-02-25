Футболисты ЦСКА пошутили над журналистом

Источник: РИА "Новости"

Игроки ЦСКА Марио Фернандес и Родриго Бекао на сборе команды в Кампоаморе подшутили над журналистом Максимом Квятковским. Об этом сообщает Bobsoccer.ru.

В минувшую пятницу бразильцы рассказали журналисту о том, что до закрытия трансферного окна ЦСКА пополнит другой бразилец Лукас Сантос.

Вечером в тот же день Марио Фернандес позвонил Квятковскому и поинтересовался, не написал ли тот заметку о трансфере. После этого защитник сборной России сознался в розыгрыше.

Единственным усилением ЦСКА в зимнее трансферное окно стал защитник Игорь Дивеев.