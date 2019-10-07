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18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Комментатор Черданцев переживает из-за лидерства «Ростова»

Есть риск радикально сменить имидж.

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Источник: РИА "Новости"

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на победу «Ростова» над ЦСКА (3:1), после которой команда Валерия Карпина вновь делит первое место в российской премьер-лиге.

«Ростов» всерьез тревожит. Я же обещал с побритой наголо головой первый эфир следующего сезона провести, если они станут чемпионами, а слово держать надо", — твитнул Черданцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Черданцев дал обещание постричься налысо в начале сентября, когда «Ростов» обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу.

Андрей Санталов

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