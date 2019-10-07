Комментатор Черданцев переживает из-за лидерства «Ростова»
Есть риск радикально сменить имидж.
Есть риск радикально сменить имидж.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на победу «Ростова» над ЦСКА (3:1), после которой команда Валерия Карпина вновь делит первое место в российской
«Ростов» всерьез тревожит. Я же обещал с побритой наголо головой первый эфир следующего сезона провести, если они станут чемпионами, а слово держать надо", — твитнул Черданцев.
Черданцев дал обещание постричься налысо в начале сентября, когда «Ростов» обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу.
Андрей Санталов