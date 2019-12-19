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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена вратаря «Ростова» сфотографировалась топлес

Жгучая красота.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков проводит отпуск на Мальдивах вместе с женой Ксенией. Супруга вратаря поделилась в своем инстаграме фотографиями с отдыха, на некоторых кадрах она позировала топлес.

«Как меня видит мой муж», — подписала фото жена Песьякова.

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Песьяков сыграл 7 матчей в премьер-лиге-2019/20, включая последний перед зимним перерывом со «Спартаком» (4:1). Летом вратарь продлил контракт с ростовским клубом на три года.

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Андрей Санталов

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