Жена вратаря «Ростова» сфотографировалась топлес
Жгучая красота.
Жгучая красота.
Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков проводит отпуск на Мальдивах вместе с женой Ксенией. Супруга вратаря поделилась в своем инстаграме фотографиями с отдыха, на некоторых кадрах она позировала топлес.
«Как меня видит мой муж», — подписала фото жена Песьякова.
Песьяков сыграл 7 матчей в премьер-лиге-2019/20, включая последний перед зимним перерывом со «Спартаком» (4:1). Летом вратарь продлил контракт с ростовским клубом на три года.
Андрей Санталов