Жена вратаря «Ростова» сфотографировалась топлес

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков проводит отпуск на Мальдивах вместе с женой Ксенией. Супруга вратаря поделилась в своем инстаграме фотографиями с отдыха, на некоторых кадрах она позировала топлес.



«Как меня видит мой муж», — подписала фото жена Песьякова.