Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
31 марта 2001 года в «Лужниках» прошло одно из самых безумных в истории дерби «Спартак» — ЦСКА.
31 марта 2001 года в «Лужниках» прошло одно из самых безумных в истории дерби «Спартак» — ЦСКА.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака», единственный гол забил Василий Баранов. Но запомнился матч не футболом, а драками и массовыми беспорядками, которые начались еще в городе до игры и активно продолжились на стадионе.
Смотрим фото и вспоминаем, как это было.