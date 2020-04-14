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10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА

31 марта 2001 года в «Лужниках» прошло одно из самых безумных в истории дерби «Спартак» — ЦСКА.

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17
фотографий
17
фотографий

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака», единственный гол забил Василий Баранов. Но запомнился матч не футболом, а драками и массовыми беспорядками, которые начались еще в городе до игры и активно продолжились на стадионе.

Смотрим фото и вспоминаем, как это было.

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