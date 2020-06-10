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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео

Задумку поняли не все.

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Источник: РИА "Новости"

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко исполнилось сегодня 43 года. Красно-синие поздравили его с днем рождения необычным роликом в соцсетях, сделав коллаж на основе фильма «Сияние» Стэнли Кубрика.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях к посту в твиттере не все болельщики ЦСКА оценили задумку.

«Блин, что за… Лучше бы сделали видео с подборкой радостных моментов с матчей, веселья и приколов с тренировок… И мы бы все тоже повспоминали и посмеялись… Тем не менее, с днём рождения, тренер», — написала Анастасия.

«Хрень какая-то. Лучше бы вернули деньги за билет на матч с бомжами».

«Что это? И зачем? Бред полнейший!», — удивился один из комментаторов.

Гончаренко дважды был вторым с ЦСКА в чемпионате России и выиграл в 2018-м Суперкубок России.

Андрей Санталов

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