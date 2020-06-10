ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео

В комментариях к посту в твиттере не все болельщики ЦСКА оценили задумку.



«Блин, что за… Лучше бы сделали видео с подборкой радостных моментов с матчей, веселья и приколов с тренировок… И мы бы все тоже повспоминали и посмеялись… Тем не менее, с днём рождения, тренер», — написала Анастасия.



«Хрень какая-то. Лучше бы вернули деньги за билет на матч с бомжами».



«Что это? И зачем? Бред полнейший!», — удивился один из комментаторов.



Гончаренко дважды был вторым с ЦСКА в чемпионате России и выиграл в 2018-м Суперкубок России.



Андрей Санталов