ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
Задумку поняли не все.
Задумку поняли не все.
Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко исполнилось сегодня 43 года.
В комментариях к посту в твиттере не все болельщики ЦСКА оценили задумку.
«Блин, что за… Лучше бы сделали видео с подборкой радостных моментов с матчей, веселья и приколов с тренировок… И мы бы все тоже повспоминали и посмеялись… Тем не менее, с днём рождения, тренер», — написала Анастасия.
«Хрень
«Что это? И зачем? Бред полнейший!», — удивился один из комментаторов.
Гончаренко дважды был вторым с ЦСКА в чемпионате России и выиграл в 2018-м Суперкубок России.
Андрей Санталов