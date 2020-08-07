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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Первый канал покажет Суперкубок России по футболу в Одноклассниках

В официальной группе Первого канала в социальной сети Одноклассники пройдёт трансляция матча за Суперкубок России по футболу «Зенит» — «Локомотив».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Суперкубок России 2020
7.08.2020, 19:00

Зенит-Локомотив-

Пользователи ОК смогут в прямом эфире понаблюдать за противостоянием чемпиона и вице-чемпиона России 7 августа в 18:50. Трансляция пройдёт в основном плеере, в котором транслируется телевизионный эфир Первого канала 24/7.

За игрой можно будет наблюдать на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android.

Первый канал регулярно проводит прямые трансляции в ОК. В частности, в начале года пользователи соцсети могли наблюдать за молодежным чемпионатом мира по хоккею, а ранее — соревнования по фигурному катанию, футбольные матчи и бои UFC. В прошлом году Первый канал также транслировал в ОК матч за Суперкубок России по футболу.

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