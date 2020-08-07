Первый канал покажет Суперкубок России по футболу в Одноклассниках
В официальной группе Первого канала в социальной сети Одноклассники пройдёт трансляция матча за Суперкубок России по футболу «Зенит» — «Локомотив».
В официальной группе Первого канала в социальной сети Одноклассники пройдёт трансляция матча за Суперкубок России по футболу «Зенит» — «Локомотив».
Пользователи ОК смогут в прямом эфире понаблюдать за противостоянием чемпиона и
За игрой можно будет наблюдать на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android.
Первый канал регулярно проводит прямые трансляции в ОК. В частности, в начале года пользователи соцсети могли наблюдать за молодежным чемпионатом мира по хоккею, а ранее — соревнования по фигурному катанию, футбольные матчи и бои UFC. В прошлом году Первый канал также транслировал в ОК матч за Суперкубок России по футболу.