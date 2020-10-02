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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» и «Зенит» сыграют в первом Winline Derby

В субботу московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» сыграют в матче десятого тура российской премьер-лиги. Этот матч станет первым в истории Winline Derby — матчем между топ-командами, выбравшими компанию Winline в качестве партнера.

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Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 10, 3.10.2020, 19:00

Спартак-Зенит-

Перед этим матчем «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице, «Спартак» — на втором, при этом обе команды имеют одинаковое количество набранных очков. Оба клуба намерены бороться за титул, и фаворит в этом противостоянии определится именно в субботу.

Поэтому матч пройдет под девизом «Вызов брошен», который как нельзя лучше иллюстрирует настрой и эмоции, с которыми футболисты выйдут на поле.

Во время матча болельщики на «Открытии Арене» смогут первыми увидеть на табло стадиона новую необычную графику. Графика создана с использованием 3D-анимации, помимо игроков и главного тренера «Спартака» в ней задействованы и известные болельщики красно-белых.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Надеюсь, наши болельщики по достоинству оценят новую графику, разработанную для спартаковской арены», — отметил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 октября и начнется в 19:00 мск.

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