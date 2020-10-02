«Спартак» и «Зенит» сыграют в первом Winline Derby
В субботу московский «Спартак» и
В субботу московский «Спартак» и
Перед этим матчем «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице, «Спартак» — на втором, при этом обе команды имеют одинаковое количество набранных очков. Оба клуба намерены бороться за титул, и фаворит в этом противостоянии определится именно в субботу.
Поэтому матч пройдет под девизом «Вызов брошен», который как нельзя лучше иллюстрирует настрой и эмоции, с которыми футболисты выйдут на поле.
Во время матча болельщики на «Открытии Арене» смогут первыми увидеть на табло стадиона новую необычную графику. Графика создана с использованием 3D-анимации, помимо игроков и главного тренера «Спартака» в ней задействованы и известные болельщики
«Надеюсь, наши болельщики по достоинству оценят новую графику, разработанную для спартаковской арены», — отметил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 октября и начнется в 19:00 мск.