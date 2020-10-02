«Спартак» и «Зенит» сыграют в первом Winline Derby

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 10, 3.10.2020, 19:00 Спартак - Зенит -

Перед этим матчем «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице, «Спартак» — на втором, при этом обе команды имеют одинаковое количество набранных очков. Оба клуба намерены бороться за титул, и фаворит в этом противостоянии определится именно в субботу.

Поэтому матч пройдет под девизом «Вызов брошен», который как нельзя лучше иллюстрирует настрой и эмоции, с которыми футболисты выйдут на поле.

Во время матча болельщики на «Открытии Арене» смогут первыми увидеть на табло стадиона новую необычную графику. Графика создана с использованием 3D-анимации, помимо игроков и главного тренера «Спартака» в ней задействованы и известные болельщики красно-белых.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wvfr3i9Awaw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Надеюсь, наши болельщики по достоинству оценят новую графику, разработанную для спартаковской арены», — отметил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко.