Кто сильнее — Сафонов или Максименко? Анонс матча «Краснодар» — «Спартак»
Матч тура в РПЛ.
Матч тура в РПЛ.
Для «Краснодара» это уже третий матч за неделю, и пока команда Мусаева справляется с испытанием. Три очка с «Рубином», ничья во Франции — и это при том, что на игру с «Ренном» не полетели несколько важных футболистов и тренер. Неизвестно, восстановились ли от травм Классон и Мартынович, возможно, «быки» снова выйдут с 6 номинальными защитниками в старте. Смольников и Рамирес хорошо смотрелись в роли полузащитников в Лиге чемпионов, последний и вовсе забил гол.
Но в целом, есть вопрос, выдержат ли такую нагрузку футболисты «Краснодара». Так, 34-летний Берг хорош в этом сезоне (5 голов и 3 передачи), но играть и за сборную, и за клуб каждые 3−4 дня ему, конечно. тяжело.
«Спартак» пока оставляет неоднозначное впечатление. Да,
Этот матч можно еще и рассмотреть как дуэль Максименко и Сафонова. Все признают, что оба голкипера — будущее национальной команды. В системе сборных вратарь «Краснодара» пока котируется выше: 21-летний Сафонов выходит в старте молодежки и уже был вызван в расположение главной сборной. Максименко 22 года, он лучше играет в пас и провел больше сухих матчей в этом сезоне (4 против 2 у Сафонова), но в общем, это два примерно равных вратаря.
«Спартак» проиграл два последних матча «Краснодару», однако прошлой осенью
Андрей Санталов