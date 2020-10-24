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10:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто сильнее — Сафонов или Максименко? Анонс матча «Краснодар» — «Спартак»

Матч тура в РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Для «Краснодара» это уже третий матч за неделю, и пока команда Мусаева справляется с испытанием. Три очка с «Рубином», ничья во Франции — и это при том, что на игру с «Ренном» не полетели несколько важных футболистов и тренер. Неизвестно, восстановились ли от травм Классон и Мартынович, возможно, «быки» снова выйдут с 6 номинальными защитниками в старте. Смольников и Рамирес хорошо смотрелись в роли полузащитников в Лиге чемпионов, последний и вовсе забил гол.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 12, 24.10.2020, 19:00

Краснодар-Спартак-

Но в целом, есть вопрос, выдержат ли такую нагрузку футболисты «Краснодара». Так, 34-летний Берг хорош в этом сезоне (5 голов и 3 передачи), но играть и за сборную, и за клуб каждые 3−4 дня ему, конечно. тяжело.

«Спартак» пока оставляет неоднозначное впечатление. Да, красно-белые вместе с «Зенитом» лидируют в РПЛ, но по игре пока не убеждают. С «Химками» московская команда провалила первый тайм, но все-таки дожала соперника во втором. Новичок Мозес пока не готов играть весь матч, да и к его действиям в обороне есть вопросы. Кокорина тренер начал ставить атакующим полузащитником, что тоже выглядит странно. Сегодня, правда, у Александра есть шанс выйти на более привычной позиции, ведь Понсе получил повреждение в матче с «Енисеем», а Соболев еще до этого на тренировке. А вот оборона будет выглядеть как обычно — вернулись Джикия и Жиго.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот матч можно еще и рассмотреть как дуэль Максименко и Сафонова. Все признают, что оба голкипера — будущее национальной команды. В системе сборных вратарь «Краснодара» пока котируется выше: 21-летний Сафонов выходит в старте молодежки и уже был вызван в расположение главной сборной. Максименко 22 года, он лучше играет в пас и провел больше сухих матчей в этом сезоне (4 против 2 у Сафонова), но в общем, это два примерно равных вратаря.

«Спартак» проиграл два последних матча «Краснодару», однако прошлой осенью красно-белые вышли на игру с и.о. главного тренера Кузнецовым, а в марте 2020-го «Спартак» Тедеско играл еще в другой футбол. Сейчас красно-белые гораздо больше дорожат мячом и пытаются создавать угрозы чужим воротам не только в быстрых отрывах, но и в позиционных атаках. Кроме того, гости сегодня будут просто свежее соперника, поскольку многие игроки основы не летали на матч Кубка в Красноярск. Все это позволяет предположить, что «Спартак» как минимум не проиграет — в БК Winline поставить на это событие можно с коэффициентом 1,63.

Андрей Санталов

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