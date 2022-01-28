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11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

БК Winline покажет матчи «Спартака», «Зенита» и «Краснодара»

Клубы РПЛ готовятся к возобновлению сезона на сборах.

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Источник: РИА "Новости"

БК Winline покажет в прямом эфире контрольные матчи «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» на межсезонных сборах. Чтобы посмотреть матчи необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении Winline.

28.01 «Слован» — «Спартак» — 16:00 мск.

30.01 «Волеренга» — «Краснодар».

02.02 «Спартак» — «Рига».

03.02 «Зенит» — «Мидтьюлланн».

05.02 «Спартак» — «Джохор Дарул Такзим».

06.02 «Хеккен» — «Краснодар».

07.02 «Зенит» — «АИК».

08.02 «Спартак» — «Урал».

11.02 «Спартак» — «Пюник».

12.02 «Краснодар» — «Мальме».

15.02 «Сарпсборг» — «Краснодар».

20.02 «Краснодар» — «Ростов».

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