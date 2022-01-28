БК Winline покажет матчи «Спартака», «Зенита» и «Краснодара»
Клубы РПЛ готовятся к возобновлению сезона на сборах.
Клубы РПЛ готовятся к возобновлению сезона на сборах.
БК Winline покажет в прямом эфире контрольные матчи «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» на межсезонных сборах. Чтобы посмотреть матчи необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении Winline.
28.01 «Слован» — «Спартак» — 16:00 мск.
30.01 «Волеренга» — «Краснодар».
02.02 «Спартак» — «Рига».
03.02 «Зенит» — «Мидтьюлланн».
05.02 «Спартак» — «Джохор Дарул Такзим».
06.02 «Хеккен» — «Краснодар».
07.02 «Зенит» — «АИК».
08.02 «Спартак» — «Урал».
11.02 «Спартак» — «Пюник».
12.02 «Краснодар» — «Мальме».
15.02 «Сарпсборг» — «Краснодар».
20.02 «Краснодар» — «Ростов».