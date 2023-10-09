Аршавин — о московском дерби: Абаскаль был в минуте от отставки
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин дал комментарий по итогам матча 11-го тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин дал комментарий по итогам матча 11-го тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).
Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал тренерскую ситуацию в «Спартаке».
— Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля.
Сейчас есть две недели, потом они играют с «Пари НН» и «Факелом». Выигрывай обе игры, и всё будет нормально.
На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля. Он там пробовал и физически крепких ребят Зобнина, Мартинса и Мойзеса, хотя, по мне, это фланговый игрок, а не центра поля. Абаскаль все еще не может найти оптимальные сочетания? Не знаю, может, он и нашел, но те сочетания, которые он использует, они не работают, — сказал Андрей Аршавин.
Гол бывшего игрока ЦСКА парагвайца Хесуса Медины на 90+7 минуте позволил красно-белым сравнять счет в матче.
Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
После 11 туров у ЦСКА и «Спартака» по 17 набранных очков. По дополнительным показателям «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — на седьмом.