Аршавин — о московском дерби: Абаскаль был в минуте от отставки

Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал тренерскую ситуацию в «Спартаке».

— Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253909&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас есть две недели, потом они играют с «Пари НН» и «Факелом». Выигрывай обе игры, и всё будет нормально.

На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля. Он там пробовал и физически крепких ребят Зобнина, Мартинса и Мойзеса, хотя, по мне, это фланговый игрок, а не центра поля. Абаскаль все еще не может найти оптимальные сочетания? Не знаю, может, он и нашел, но те сочетания, которые он использует, они не работают, — сказал Андрей Аршавин.

Гол бывшего игрока ЦСКА парагвайца Хесуса Медины на 90+7 минуте позволил красно-белым сравнять счет в матче.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.