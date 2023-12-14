Дмитрий Хохлов возглавил молодежную команду «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера молодежной команды.

«Желаем продуктивной и успешной работы с командой!» — написала пресс-служба железнодорожников в клубном телеграм-канале.

Вячеслав Вашкевич, ранее возглавлявший молодежную команду, работал в «Локомотиве» с лета 2023 года и привел коллектив к победе в Молодежной Футбольной Лиге.

Дмитрий Хохлов выступал за «Локомотив» с 2003 по 2005 год, вместе с командой побеждал в чемпионате России в 2004 году. В активе Хохлова 53 матча за сборную России, в которых он забил 6 голов.