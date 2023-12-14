Дмитрий Хохлов возглавил молодежную команду «Локомотива»
47-летний специалист оставался без работы после увольнения из «Сочи» в сентябре 2023 года.
47-летний специалист оставался без работы после увольнения из «Сочи» в сентябре 2023 года.
«Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера молодежной команды.
«Желаем продуктивной и успешной работы с командой!» — написала пресс-служба железнодорожников в клубном телеграм-канале.
Вячеслав Вашкевич, ранее возглавлявший молодежную команду, работал в «Локомотиве» с лета 2023 года и привел коллектив к победе в Молодежной Футбольной Лиге.
Дмитрий Хохлов выступал за «Локомотив» с 2003 по 2005 год, вместе с командой побеждал в чемпионате России в 2004 году. В активе Хохлова 53 матча за сборную России, в которых он забил 6 голов.
В качестве главного тренера Дмитрий Хохлов работал в московском «Динамо», «Кубани», волгоградском «Роторе» и «Сочи». С молодежной командой «Динамо» он дважды становился чемпионом молодёжного первенства.