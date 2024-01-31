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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Юран вспомнил, как сломал сопернику две ноги за плевок в лицо

Инцидент, о котором вспомнил нынешний тренер «Пари НН», произошел в одном из матчей молодежной сборной СССР.

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Источник: Чемпионат.com

54-летний главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, за какой поступок на футбольном поле ему стыдно.

«Был ли поступок в игровой карьере, за который стыдно до сих пор? Пожалуй, за тот, когда был в молодежном футболе. Поехал играть за сборную СССР и на турнире в Италии сломал парню две ноги. Мы играли с Аргентиной, он плюнул мне в лицо, а я сзади исподтишка прыгнул и сломал ему две ноги. Этот поступок до сих пор иногда появляется в голове. Понятно, в силу молодости, мне тогда было около 16 лет. Не совладал с пакостью, которую сделал он, но не настолько нужно было вести себя», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе нижегородцев.

Сергей Юран в чемпионате СССР играл за луганскую «Зарю» и киевское «Динамо», а позднее, уже в российском первенстве, — за московский «Спартак». Также нападающий выступал за португальские «Бенфику» и «Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Миллуолл» и австрийский «Штурм».

«Пари НН» за 18 матчей набрал 24 очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Сергей Юран тренирует нижегородский клуб с марта 2023 года.

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