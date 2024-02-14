Промес приговорен к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Финальные слушания по делу 32-летнего футболиста прошли 24 января. Прокурор просил суд приговорить Промеса к девяти годам тюрьмы. Сам футболист не присутствовал на заседании суда. В данный момент Промес находится в расположении «Спартака» на тренировочных сборах в ОАЭ.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии кокаина из Бразилии общим весом около 1362 кг. По версии следствия, эта поставка принадлежала Промесу, который активно промышлял контрабандой наркотиков. После прослушивания телефонных разговоров выяснилось, что футболист «Спартака» вложил в операцию по транспортировке кокаина в Европу 200 тыс. евро, рассчитывая выручить с дальнейшей продажи около шести миллионов евро.

Помимо Промеса к тюремному заключению был приговорен его родственник Мэрилио В., который проходил по делу как соучастник. Суд Амстердама также приговорил его к шести годам тюрьмы.

Стоит отметить, что Промеса приговаривают к тюремному заключению уже во второй раз. В июне 2023 года суд Амстердама приговорил его к полутора года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейного спора. Таким образом, общий тюремный срок Промеса в Нидерландах составляет семь с половиной лет.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов могут попытаться добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ, так как между странами действует договор о выдаче граждан.