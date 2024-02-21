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16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Состав «Балтики» пополнил бразильский нападающий Алекс Фернандес

«Балтика» объявила о переходе бразильского форварда Алекса Фернандеса из болгарского клуба «Черно море».

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Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.

«BEM-VINDO, АЛЕКС!

Мы приветствуем Алекса в стане Балтийцев и желаем ему удачи», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

Алекс Фернандес является воспитанником клуба «Португеза Сантиста». Он выступал за молодежные команды «Атлетико Минейро» и «Сантос». В 2022 году футболист перешел в «Черно море». В составе болгарской команды Фернандес принял участие в 49 матчах, в которых забил девять голов и сделал восемь результативных передач.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 15-е место в турнирной таблице. В активе команды Сергея Игнашевича 13 очков после 18 матчей.

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