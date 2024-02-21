Состав «Балтики» пополнил бразильский нападающий Алекс Фернандес
«Балтика» объявила о переходе бразильского форварда Алекса Фернандеса из болгарского клуба «Черно море».
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«Балтика» объявила о переходе бразильского форварда Алекса Фернандеса из болгарского клуба «Черно море».
Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.
«BEM-VINDO, АЛЕКС!
Мы приветствуем Алекса в стане Балтийцев и желаем ему удачи», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.
Алекс Фернандес является воспитанником клуба «Португеза Сантиста». Он выступал за молодежные команды «Атлетико Минейро» и «Сантос». В 2022 году футболист перешел в «Черно море». В составе болгарской команды Фернандес принял участие в 49 матчах, в которых забил девять голов и сделал восемь результативных передач.
«Балтика» ушла на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 15-е место в турнирной таблице. В активе команды Сергея Игнашевича 13 очков после 18 матчей.