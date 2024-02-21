Состав «Балтики» пополнил бразильский нападающий Алекс Фернандес

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.

«BEM-VINDO, АЛЕКС!



Мы приветствуем Алекса в стане Балтийцев и желаем ему удачи», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

Алекс Фернандес является воспитанником клуба «Португеза Сантиста». Он выступал за молодежные команды «Атлетико Минейро» и «Сантос». В 2022 году футболист перешел в «Черно море». В составе болгарской команды Фернандес принял участие в 49 матчах, в которых забил девять голов и сделал восемь результативных передач.