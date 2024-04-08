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11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА креативно поздравил Акинфеева с 38-летием: видео

Московский ЦСКА оригинально поздравил голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева с днем рождения.

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Сегодня, 8 апреля, Игорю Акинфееву исполняется 38 лет.

На видео Акинфеев изображен в качестве капитана корабля за штурвалом, на его кителе заклепки с изображениями завоеванных титулов — Кубка УЕФА, чемпионата России, Кубка и Суперкубка страны.

«С днем рождения, Капитан!

Сегодня обладателю самых значимых рекордов нашего клуба и всего российского футбола Игорю Акинфееву исполняется 38 лет!

Поздравляем Игоря Владимировича с праздником!», — говорится в сообщении ЦСКА на официальной странице в VK.

Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. В активе голкипера 562 матча в РПЛ и 248 матчей «на ноль». Оба показателя являются рекордными в чемпионатах России. Акинфеев сыграл 111 матчей за сборную России. После домашнего чемпионата мира 2018 года он объявил об уходе из национальной команды.

Ранее Акинфеев рассказал, что изменил бы в российском футболе.

«Раньше академии работали замечательно, сборная России была на шестом месте в рейтинге ФИФА. Ушло старое поколение — произошел провал. Видимо, надо изменения с академий начинать. Я был маленький, и все говорили, что надо с академий начинать. Сейчас мне скоро уже 50 лет, и теперь я рассказываю, что надо с академиями что-то делать. Но это правда, это касается всех видов спорта. Приезжайте в регионы, посмотрите, что там творится. Все полностью надо менять: от полей и раздевалок до тренеров», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

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