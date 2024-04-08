ЦСКА креативно поздравил Акинфеева с 38-летием: видео

Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. В активе голкипера 562 матча в РПЛ и 248 матчей «на ноль». Оба показателя являются рекордными в чемпионатах России. Акинфеев сыграл 111 матчей за сборную России. После домашнего чемпионата мира 2018 года он объявил об уходе из национальной команды.

«Раньше академии работали замечательно, сборная России была на шестом месте в рейтинге ФИФА. Ушло старое поколение — произошел провал. Видимо, надо изменения с академий начинать. Я был маленький, и все говорили, что надо с академий начинать. Сейчас мне скоро уже 50 лет, и теперь я рассказываю, что надо с академиями что-то делать. Но это правда, это касается всех видов спорта. Приезжайте в регионы, посмотрите, что там творится. Все полностью надо менять: от полей и раздевалок до тренеров», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».