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13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Соболев — о победе над «Динамо»: Помните, голы не пахнут

Нападающий «Спартака» поздравил болельщиков с победой в дерби.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"
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В матче 23-го тура «Спартак» одержал победу над «Динамо» благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола были забиты в результате ошибки голкипера бело-голубых Игоря Лещука.

«Красно-белые, всех с победой. Была тяжелая игра, но я рад, что получилось победить, рад, что все верили до конца, были единым целым и мы смогли забить. И помните самое главное — голы не пахнут», — сказал нападающий в обращении для болельщиков.

При этом после матча Александр Соболев заявил, что не будет общаться с журналистами.

«По определенным правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду», — передает слова Соболева «Чемпионат».

«Спартак» одержал первую победу в РПЛ в весенней части сезона, а также прервал трехматчевую серию без голов в чемпионате страны. После 22 сыгранных матчей «Спартак» набрал 35 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — впереди на три очка, занимая третью строчку таблицы. Лидирует в чемпионате «Зенит» — у него 44 очка, у идущего на втором месте «Краснодара» на одно очко меньше.

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