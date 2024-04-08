Соболев — о победе над «Динамо»: Помните, голы не пахнут
Нападающий «Спартака» поздравил болельщиков с победой в дерби.
Нападающий «Спартака» поздравил болельщиков с победой в дерби.
В матче 23-го тура «Спартак» одержал победу над «Динамо» благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола были забиты в результате ошибки голкипера бело-голубых Игоря Лещука.
«Красно-белые, всех с победой. Была тяжелая игра, но я рад, что получилось победить, рад, что все верили до конца, были единым целым и мы смогли забить. И помните самое главное — голы не пахнут», — сказал нападающий в обращении для болельщиков.
При этом после матча Александр Соболев заявил, что не будет общаться с журналистами.
«По определенным правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду», — передает слова Соболева «Чемпионат».
«Спартак» одержал первую победу в РПЛ в весенней части сезона, а также прервал трехматчевую серию без голов в чемпионате страны. После 22 сыгранных матчей «Спартак» набрал 35 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — впереди на три очка, занимая третью строчку таблицы. Лидирует в чемпионате «Зенит» — у него 44 очка, у идущего на втором месте «Краснодара» на одно очко меньше.