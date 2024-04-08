Соболев — о победе над «Динамо»: Помните, голы не пахнут

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241067" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче 23-го тура «Спартак» одержал победу над «Динамо» благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола были забиты в результате ошибки голкипера бело-голубых Игоря Лещука.

«Красно-белые, всех с победой. Была тяжелая игра, но я рад, что получилось победить, рад, что все верили до конца, были единым целым и мы смогли забить. И помните самое главное — голы не пахнут», — сказал нападающий в обращении для болельщиков.

При этом после матча Александр Соболев заявил, что не будет общаться с журналистами.

«По определенным правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду», — передает слова Соболева «Чемпионат».